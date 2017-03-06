Насіров дав інтерв'ю: Залишати Україну не планував - відео
Чиновник спілкувався з журналістом, лежачи на медичній каталці в приміщенні Шевченківського райсуду Києва, де йому з 4 березня намагаються обрати запобіжний захід.
Зокрема, Насіров заявив, що нібито не планував покидати Україну: "У мене не було такого бажання, не було такого плану".
Він зазначив, що "більше всіх" зацікавлений в розслідуванні справи проти нього, "щоб вона була розглянута по суті і щоб правота була доведена", і заявив, що з середини минулого року "особисто співпрацював зі слідством".
"І тільки за останній місяць ми інформували і Антикорупційне бюро, і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру щодо їх запитів і по ходу справи, і по ходу відшкодування тих розстрочених платежів, які були зроблені", - сказав відсторонений глава ДФС.
Він підкреслив, що через своїх адвокатів і заступників голів САП і НАБУ звертався до керівництва цих відомств з проханням про зустріч, "щоб спланувати, що буде відбуватися в найближчі дні... щоб могли переконатися, що я перебуваю тут, що я не збираюся ховатися".
Чиновник вважає парадоксальним наявність, за версією слідства, зв'язку між ним і його відомством, з одного боку, і газовою справою - з іншого. Насіров стверджує, що розстрочені платежі, надані пов'язаним з нардепом Олександром Онищенком компаніям, "є на сто відсотків законними".
Читайте також: Насіров залишається в будівлі суду: біля входу депутати і мітингувальникиНасіров заявив, що "не симулює" хворобу.
"По суті, у мене була велика гіпертонічна криза, за словами лікарів, це міг бути передінфарктний стан. На сьогодні, включаючи ті процедури, які були зроблені, і з огляду на те, що останні два дні в дійсності не було можливості проводити ні медичні процедури, ні навіть банально приймати їжу, на сьогодні він (стан здоров'я - ред.) залишається досить слабким", - сказав він.
Також чиновник поскаржився, що ввечері 5 березня (коли було записано це інтерв'ю) "медики правоохоронних підрозділів" покинули будівлю суду, залишивши на чергуванні "звичайну швидку допомогу".
"Найбільше я б хотів, щоб НАБУ або САП доставили мене назад, до стаціонару лікарні (Феофанія - ред.), звідки вони мене забрали; щоб вони, якщо хочуть, забезпечили охорону і, скажімо так, нагляд за мною - якщо вони переживають , що я в такому стані хочу кудись пропасти", - заявив Насіров.
Головний фіскал також висловив надію, що лікарі допоможуть поліпшити його самопочуття, щоб він зміг повноцінно брати участь в судовому засіданні 6 березня.
Читайте також: Летаргія Насірова та побудка для Порошенка
Вчора, 5 березня, на засіданні за обрання Насірову запобіжного заходу сторона захисту заявила відвід судді Олександру Бобровнику нібито через його упередженість. Розглянути дане клопотання повинен був інший суддя, однак, як виявилося, в той день він був відсутній. В результаті в судовому засіданні було оголошено перерву до 6 березня. У той же день прес-секретар Солом'янського районного суду Яна Квітченко повідомила, що заяву захисту Насірова про відвід судді буде розглянуто в понеділок в Апеляційному суді Києва.
Опівночі 6 березня закінчився термін тимчасового утримання глави ДФС під вартою, в зв'язку з чим його повинні були відпустити. У той же час ще з вечора 5 березня під судом зібралися мітингувальники, які заблокували будівлю і почали вимагати продовження засідання.
Пізніше адвокат Насірова Олександр Лисак повідомив, що його підзахисний погодився на те, щоб співробітники НАБУ і САП цілодобово вели за ним спостереження до рішення суду.
Ніч на 6 березня чиновник провів в будівлі суду. Засідання має продовжитися о 09:30.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:26
-
10:26
-
10:10
-
09:53
-
09:11
Матеріали по темі
-
03.03.2017 18:14
-
03.03.2017 17:46
-
03.03.2017 17:09
-
03.03.2017 16:58
-
03.03.2017 15:24
-
03.03.17, 16:04
-
03.03.17, 12:18
-
02.03.17, 17:17