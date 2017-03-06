Насіров дав інтерв'ю: Залишати Україну не планував - відео

Відсторонений від обов'язків голови Державної фіскальної служби Роман Насіров дав перше відеоінтерв'ю з моменту початку кримінального процесу щодо нього. Відео та текст інтерв'ю опублікував портал LB.ua Чиновник спілкувався з журналістом, лежачи на медичній каталці в приміщенні Шевченківського райсуду Києва, де йому з 4 березня намагаються обрати запобіжний захід.Зокрема, Насіров заявив, що нібито не планував покидати Україну: "У мене не було такого бажання, не було такого плану".Він зазначив, що "більше всіх" зацікавлений в розслідуванні справи проти нього, "щоб вона була розглянута по суті і щоб правота була доведена", і заявив, що з середини минулого року "особисто співпрацював зі слідством"."І тільки за останній місяць ми інформували і Антикорупційне бюро, і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру щодо їх запитів і по ходу справи, і по ходу відшкодування тих розстрочених платежів, які були зроблені", - сказав відсторонений глава ДФС.Він підкреслив, що через своїх адвокатів і заступників голів САП і НАБУ звертався до керівництва цих відомств з проханням про зустріч, "щоб спланувати, що буде відбуватися в найближчі дні... щоб могли переконатися, що я перебуваю тут, що я не збираюся ховатися".Чиновник вважає парадоксальним наявність, за версією слідства, зв'язку між ним і його відомством, з одного боку, і газовою справою - з іншого. Насіров стверджує, що розстрочені платежі, надані пов'язаним з нардепом Олександром Онищенком компаніям, "є на сто відсотків законними".

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Насіров заявив, що "не симулює" хворобу."По суті, у мене була велика гіпертонічна криза, за ​​словами лікарів, це міг бути передінфарктний стан. На сьогодні, включаючи ті процедури, які були зроблені, і з огляду на те, що останні два дні в дійсності не було можливості проводити ні медичні процедури, ні навіть банально приймати їжу, на сьогодні він (стан здоров'я -.) залишається досить слабким", - сказав він.Також чиновник поскаржився, що ввечері 5 березня (коли було записано це інтерв'ю) "медики правоохоронних підрозділів" покинули будівлю суду, залишивши на чергуванні "звичайну швидку допомогу"."Найбільше я б хотів, щоб НАБУ або САП доставили мене назад, до стаціонару лікарні (Феофанія -), звідки вони мене забрали; щоб вони, якщо хочуть, забезпечили охорону і, скажімо так, нагляд за мною - якщо вони переживають , що я в такому стані хочу кудись пропасти", - заявив Насіров.Головний фіскал також висловив надію, що лікарі допоможуть поліпшити його самопочуття, щоб він зміг повноцінно брати участь в судовому засіданні 6 березня.

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Вчора, 5 березня, на засіданні за обрання Насірову запобіжного заходу сторона захисту заявила відвід судді Олександру Бобровнику нібито через його упередженість. Розглянути дане клопотання повинен був інший суддя, однак, як виявилося, в той день він був відсутній. В результаті в судовому засіданні було оголошено перерву до 6 березня. У той же день прес-секретар Солом'янського районного суду Яна Квітченко повідомила, що заяву захисту Насірова про відвід судді буде розглянуто в понеділок в Апеляційному суді Києва.



Опівночі 6 березня закінчився термін тимчасового утримання глави ДФС під вартою, в зв'язку з чим його повинні були відпустити. У той же час ще з вечора 5 березня під судом зібралися мітингувальники, які заблокували будівлю і почали вимагати продовження засідання.



Пізніше адвокат Насірова Олександр Лисак повідомив, що його підзахисний погодився на те, щоб співробітники НАБУ і САП цілодобово вели за ним спостереження до рішення суду.



Ніч на 6 березня чиновник провів в будівлі суду. Засідання має продовжитися о 09:30.

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