РФ представляє свої претензії до позову України: онлайн з Гааги
07.03.2017, 11:24
Російська Федерація у вівторок представить свої аргументи під час слухань в рамках позову України проти Росії в Міжнародному суді ООН в Гаазі.
Україна звернулася до суду з такими вимогами:
- зобов'язати РФ забезпечити ефективний контроль над своєю кордоном;
- припинити поставки зброї в Україні;
- зупинити підтримку бойовиків, які завдають шкоди цивільному населенню України;
- утриматися від будь-яких подальших актів етнічної дискримінації в окупованому Криму.
Росія представить свої аргументи у вівторок, 7 березня, і в четвер, 9 березня.
Результатом слухань має бути рішення суду - задовольнити запит України чи ні. Рішення буде остаточним і обов'язковим для виконання всіма сторонами.
Як правило, Міжнародний суд ООН розглядає запити про введення тимчасових заходів в прискореному порядку. Очікується, що суд винесе рішення протягом декількох тижнів.
За словами заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль, терміни винесення рішення будуть залежати від того, як процедурно визначиться суд. "У випадку з Грузією це було досить швидко. Вони протягом трьох тижнів визначили часові попереджувальні заходи. Беручи до уваги, що ми ставимо питання щодо виконання двох конвенцій (міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації), це може бути трошки довше", - заявила вона.
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Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції.
Після захоплення Криму збройна агресія Росії проти України продовжилася в Донбасі, де Москва створила терористичні організації ДНР і ЛНР, що захопили за підтримки РФ частину Донецької та Луганської областей. Обидві організації фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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