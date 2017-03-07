РФ представляє свої претензії до позову України: онлайн з Гааги

Російська Федерація у вівторок представить свої аргументи під час слухань в рамках позову України проти Росії в Міжнародному суді ООН в Гаазі.



Україна звернулася до суду з такими вимогами:

з обов'язати РФ забезпечити ефективний контроль над своєю кордоном ;

припинити поставки зброї в Україні ;

зупинити підтримку бойовиків , які завдають шкоди цивільному населенню України ;

утриматися від будь-яких подальших актів етнічної дискримінації в окупованому Криму .

Слухання про застосування тимчасових заходів триватимуть чотири дні . Україна представила аргументи в понеділок , 6 березня, і представить їх ще в середу , 8 березня.



Росія представить свої аргументи у вівторок , 7 березня, і в четвер , 9 березня.



