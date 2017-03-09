РФ знову представить аргументи в Суді ООН: трансляція

У Міжнародному суді ООН сьогодні останній день розгляду позову України проти Росії. Так, у четвер, 9 березня Російська Федерація повинна представити свої аргументи.У МЗС України зазначили, що цей позов був поданий 16 січня 2017 року в Міжнародний суд ООН з метою залучення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України і дискримінацію етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму."У запиті про застосування заходів Україна просить суд зобов'язати Російську Федерацію припинити порушення міжнародного права. Зокрема, Україна звертається до суду з клопотанням зобов'язати Російську Федерацію забезпечити ефективний контроль за своїм кордоном, припинити поставки зброї в Україні, припинити підтримку незаконних збройних формувань, які завдають шкоди цивільному населенню України, а також утриматися від будь-яких подальших актів етнічної дискримінації в окупованому Криму", - йдеться в заяві МЗС України.

Слухання про застосування тимчасових заходів тривають чотири дні. Україна представила аргументи в понеділок, 6 березня і в середу, 8 березня.

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8 березня під час виступу в Міжнародному суді ООН Україна зажадала термінових заходів проти агресора:- Росія повинна утриматися від будь-яких дій, які можуть погіршити або поглибити судовий спір під егідою комітету з ліквідації расової дискримінації перед Міжнародним судом ООН, або ускладнити його рішення;- Росія повинна утриматися від будь-яких актів расової дискримінації людей, груп або установ на тимчасово підконтрольних їй територіях, включно з Кримом;- Росія повинна припинити і утриматися від актів політичних і культурних заборон проти кримських татар, включаючи заборону Меджлісу;- Росія повинна припинити і утриматися від актів політичних і культурних заборон проти етнічних українців в Криму.

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