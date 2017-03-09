Росія знову представить аргументи в Суді ООН: трансляція
09.03.2017, 11:10
У Міжнародному суді ООН сьогодні останній день розгляду позову України проти Росії. Так, у четвер, 9 березня Російська Федерація повинна представити свої аргументи.
У МЗС України зазначили, що цей позов був поданий 16 січня 2017 року в Міжнародний суд ООН з метою залучення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України і дискримінацію етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму.
"У запиті про застосування заходів Україна просить суд зобов'язати Російську Федерацію припинити порушення міжнародного права. Зокрема, Україна звертається до суду з клопотанням зобов'язати Російську Федерацію забезпечити ефективний контроль за своїм кордоном, припинити поставки зброї в Україні, припинити підтримку незаконних збройних формувань, які завдають шкоди цивільному населенню України, а також утриматися від будь-яких подальших актів етнічної дискримінації в окупованому Криму", - йдеться в заяві МЗС України.
- Росія повинна утриматися від будь-яких дій, які можуть погіршити або поглибити судовий спір під егідою комітету з ліквідації расової дискримінації перед Міжнародним судом ООН, або ускладнити його рішення;
- Росія повинна утриматися від будь-яких актів расової дискримінації людей, груп або установ на тимчасово підконтрольних їй територіях, включно з Кримом;
- Росія повинна припинити і утриматися від актів політичних і культурних заборон проти кримських татар, включаючи заборону Меджлісу;
- Росія повинна припинити і утриматися від актів політичних і культурних заборон проти етнічних українців в Криму.
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У МЗС України зазначили, що цей позов був поданий 16 січня 2017 року в Міжнародний суд ООН з метою залучення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України і дискримінацію етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму.
"У запиті про застосування заходів Україна просить суд зобов'язати Російську Федерацію припинити порушення міжнародного права. Зокрема, Україна звертається до суду з клопотанням зобов'язати Російську Федерацію забезпечити ефективний контроль за своїм кордоном, припинити поставки зброї в Україні, припинити підтримку незаконних збройних формувань, які завдають шкоди цивільному населенню України, а також утриматися від будь-яких подальших актів етнічної дискримінації в окупованому Криму", - йдеться в заяві МЗС України.
Слухання про застосування тимчасових заходів тривають чотири дні. Україна представила аргументи в понеділок, 6 березня і в середу, 8 березня.
Читайте також: Топ-5 брехливих заяв Кремля в Гаазі і їх спростування: список8 березня під час виступу в Міжнародному суді ООН Україна зажадала термінових заходів проти агресора:
- Росія повинна утриматися від будь-яких дій, які можуть погіршити або поглибити судовий спір під егідою комітету з ліквідації расової дискримінації перед Міжнародним судом ООН, або ускладнити його рішення;
- Росія повинна утриматися від будь-яких актів расової дискримінації людей, груп або установ на тимчасово підконтрольних їй територіях, включно з Кримом;
- Росія повинна припинити і утриматися від актів політичних і культурних заборон проти кримських татар, включаючи заборону Меджлісу;
- Росія повинна припинити і утриматися від актів політичних і культурних заборон проти етнічних українців в Криму.
Читайте також: Україна проти Росії в Гаазі: день третій, найважливіше
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