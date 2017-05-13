Трамп про Клімкіна та Лаврова: Панове, вам потрібен мир

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час спілкування з міністрами закордонних справ України і Росії Павлом Клімкіним Сергієм Лавровим закликав сторони до "миру". Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News "Нещодавно приїжджав міністр закордонних справ Росії, і відразу після нього - журналісти про це не писали - приїжджав міністр закордонних справ України."Я сказав їм: панове, вам потрібен мир, вам потрібен мир", - сказав Трамп.Президент США також звернув увагу, що ЗМІ здебільшого фокусувалися на Лаврові і майже не висвітлювали візит Клімкіна. "Ми робили фотографії, вони робили фотографії. Всі знали, хто приїжджає, все було по графіку. Але вони не говорили про Україну!" - заявив Трамп.За підсумками зустрічі Клімкін заявив , що Трамп запевнив дипломатичну делегацію офіційного Києва в підтримці України, акцентувавши увагу на тому, що в ситуації, що склалася "потрібен прогрес".

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