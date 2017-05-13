Трамп про Клімкіна та Лаврова: Панове, вам потрібен мир
13.05.2017, 16:17
President #Trump to @JudgeJeanine on press briefing challenges: "I'm a very active president." https://t.co/RCo53lPjT9 pic.twitter.com/5imVS0Bbi4— Fox News (@FoxNews) 13 мая 2017 г.
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час спілкування з міністрами закордонних справ України і Росії Павлом Клімкіним і Сергієм Лавровим закликав сторони до "миру". Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Нещодавно приїжджав міністр закордонних справ Росії, і відразу після нього - журналісти про це не писали - приїжджав міністр закордонних справ України."Я сказав їм: панове, вам потрібен мир, вам потрібен мир", - сказав Трамп.
Президент США також звернув увагу, що ЗМІ здебільшого фокусувалися на Лаврові і майже не висвітлювали візит Клімкіна. "Ми робили фотографії, вони робили фотографії. Всі знали, хто приїжджає, все було по графіку. Але вони не говорили про Україну!" - заявив Трамп.
За підсумками зустрічі Клімкін заявив, що Трамп запевнив дипломатичну делегацію офіційного Києва в підтримці України, акцентувавши увагу на тому, що в ситуації, що склалася "потрібен прогрес".
"Нещодавно приїжджав міністр закордонних справ Росії, і відразу після нього - журналісти про це не писали - приїжджав міністр закордонних справ України."Я сказав їм: панове, вам потрібен мир, вам потрібен мир", - сказав Трамп.
Президент США також звернув увагу, що ЗМІ здебільшого фокусувалися на Лаврові і майже не висвітлювали візит Клімкіна. "Ми робили фотографії, вони робили фотографії. Всі знали, хто приїжджає, все було по графіку. Але вони не говорили про Україну!" - заявив Трамп.
За підсумками зустрічі Клімкін заявив, що Трамп запевнив дипломатичну делегацію офіційного Києва в підтримці України, акцентувавши увагу на тому, що в ситуації, що склалася "потрібен прогрес".
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