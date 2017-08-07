Саакашвілі заявив, що прилетів до Польщі по українському паспорту

Про це він сказав на зустрічі з "варшавським Євромайданом", відеозапис якої опублікував на своїй сторінці в

Саакашвілі продемонстрував паспорт України і сказав, що "це не іграшка окремих олігархів, які можуть його видати, забрати і ним шантажувати".





"Я вирішив, що не тільки я так думаю, тому я поїхав в аеропорт в Америці, сів на літак. Вони подивилися на мій паспорт, не було ніяких питань, хоча