Саакашвілі заявив, що прилетів до Польщі по українському паспорту
07.08.2017, 17:17
Міхеіл Саакашвілі заявив, що прилетів до Польщі з США по паспорту громадянина України. Про це він сказав на зустрічі з "варшавським Євромайданом", відеозапис якої опублікував на своїй сторінці в Facebook..
Саакашвілі продемонстрував паспорт України і сказав, що "це не іграшка окремих олігархів, які можуть його видати, забрати і ним шантажувати".
"Я вирішив, що не тільки я так думаю, тому я поїхав в аеропорт в Америці, сів на літак. Вони подивилися на мій паспорт, не було ніяких питань, хоча Аваков і викликав до себе посла США, щоб попередити, щоб мене не випускали за цим паспортом, що він недійсний. Потім я приїхав до Польщі, мені посміхнулися і сказали: "Проходьте, ласкаво просимо!" - сказав екс-губернатор Одеської області.
4 серпня позбавлений українського громадянства Саакашвілі прилетів із США до Варшави, де взяв участь в урочистостях з нагоди 73-річчя Варшавського повстання проти нацизму. Головна прокуратура Грузії, яка раніше двічі просила Україну про видачу політика, звернулася до Польщі з цього приводу.
Саакашвілі продемонстрував паспорт України і сказав, що "це не іграшка окремих олігархів, які можуть його видати, забрати і ним шантажувати".
"Я вирішив, що не тільки я так думаю, тому я поїхав в аеропорт в Америці, сів на літак. Вони подивилися на мій паспорт, не було ніяких питань, хоча Аваков і викликав до себе посла США, щоб попередити, щоб мене не випускали за цим паспортом, що він недійсний. Потім я приїхав до Польщі, мені посміхнулися і сказали: "Проходьте, ласкаво просимо!" - сказав екс-губернатор Одеської області.
4 серпня позбавлений українського громадянства Саакашвілі прилетів із США до Варшави, де взяв участь в урочистостях з нагоди 73-річчя Варшавського повстання проти нацизму. Головна прокуратура Грузії, яка раніше двічі просила Україну про видачу політика, звернулася до Польщі з цього приводу.
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