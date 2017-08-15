Новий фейк Кремля: в окупованому Криму затримали "агента СБУ"
15.08.2017, 11:16
12 серпня на території тимчасово окупованого Криму прикордонники з ФСБ затримали українця. Відомство окупантів призначило чоловіка "агентом СБУ" і звинуватило його в "підготовці диверсій" на півострові. Про це йдеться в повідомленні російської спецслужби, повідомляє УНІАН.
ФСБ називає ім'я - Лемешко Геннадій Геннадійович, уродженець Харківської області, і повідомляє, що він нібито "раніше проходив службу в так званій зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ".
Окупанти заявили, що чоловіка затримали "при спробі пошкодити лінію електропередачі в районі траси Судак-Новий світ", причому "відповідно до завдання СБУ".
Крім того, затриманому приписали намір "знищити шляхом підпалу лісові масиви в районі Судак - Рибаче - Алушта", "створити умови для обвалу гірських порід з метою перекрити автомобільну трасу Судак - Новий Світ" і "підпалити один з об'єктів комунального господарства в районі сел. Рибаче".
ФСБ "знайшла" у чоловіка тротилові шашки, гранату РГД-5, ємності з горючою сумішшю і інші речі, в тому числі "фотоапарат для документування диверсійної діяльності і подальшого звіту про неї перед кураторами в Службі безпеки України".
У прес-службі СБУ повідомили, що перевіряють інформацію, представник ГУР був недоступний для коментарів.
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У 2016 році за фейковы "теракти" в Криму російські окупанти і колабораціоністи затримали українців Євгена Панова і Андрія Захтея.
10 серпня маріонетки Кремля в "суді" Сімферополя засудили до 1 року і 8 місяців в'язниці кримського татарина Редвана Сулейманова - одного з обвинувачених у справі про "кримських диверсантів". На наступний день російський суд засудив до 8 років в'язниці українця Артура Панова, якого в Росії "призначили терористом": нібито він готував теракт в Ростові-на-Дону.
РФ окупувала АР Крим в 2014 році. Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації півострова Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля. Проти РФ були введені персональні та секторальні санкції. За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році Рада визнала Держдуму РФ нелегітимною.
ФСБ називає ім'я - Лемешко Геннадій Геннадійович, уродженець Харківської області, і повідомляє, що він нібито "раніше проходив службу в так званій зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ".
Окупанти заявили, що чоловіка затримали "при спробі пошкодити лінію електропередачі в районі траси Судак-Новий світ", причому "відповідно до завдання СБУ".
Крім того, затриманому приписали намір "знищити шляхом підпалу лісові масиви в районі Судак - Рибаче - Алушта", "створити умови для обвалу гірських порід з метою перекрити автомобільну трасу Судак - Новий Світ" і "підпалити один з об'єктів комунального господарства в районі сел. Рибаче".
ФСБ "знайшла" у чоловіка тротилові шашки, гранату РГД-5, ємності з горючою сумішшю і інші речі, в тому числі "фотоапарат для документування диверсійної діяльності і подальшого звіту про неї перед кураторами в Службі безпеки України".
У прес-службі СБУ повідомили, що перевіряють інформацію, представник ГУР був недоступний для коментарів.
Дивіться також: "В бой идут одни старики": в Криму підтримали Караметова - відео
У 2016 році за фейковы "теракти" в Криму російські окупанти і колабораціоністи затримали українців Євгена Панова і Андрія Захтея.
10 серпня маріонетки Кремля в "суді" Сімферополя засудили до 1 року і 8 місяців в'язниці кримського татарина Редвана Сулейманова - одного з обвинувачених у справі про "кримських диверсантів". На наступний день російський суд засудив до 8 років в'язниці українця Артура Панова, якого в Росії "призначили терористом": нібито він готував теракт в Ростові-на-Дону.
РФ окупувала АР Крим в 2014 році. Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації півострова Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля. Проти РФ були введені персональні та секторальні санкції. За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році Рада визнала Держдуму РФ нелегітимною.
Відео: РИА Новости / ФСБ
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