Новий фейк Кремля: в окупованому Криму затримали "агента СБУ"

12 серпня на території тимчасово окупованого Криму прикордонники з ФСБ затримали українця.

Відомство окупантів призначило чоловіка "агентом СБУ" і звинуватило його в "підготовці диверсій" на півострові.





Про це йдеться в повідомленні російської спецслужби, повідомляє УНІАН.

ФСБ називає ім'я - Лемешко Геннадій Геннадійович, уродженець Харківської області, і повідомляє, що він нібито "раніше проходив службу в так званій зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ".





Окупанти заявили, що чоловіка затримали "при спробі пошкодити лінію електропередачі в районі траси Судак-Новий світ", причому "відповідно до завдання СБУ".





Крім того, затриманому приписали намір "знищити шляхом підпалу лісові масиви в районі Судак - Рибаче - Алушта", "створити умови для обвалу гірських порід з метою перекрити автомобільну трасу Судак - Новий Світ" і "підпалити один з об'єктів комунального господарства в районі сел.

Рибаче".





ФСБ "знайшла" у чоловіка тротилові шашки, гранату РГД-5, ємності з горючою сумішшю і інші речі, в тому числі "фотоапарат для документування диверсійної діяльності і подальшого звіту про неї перед кураторами в Службі безпеки України".





У прес-службі СБУ повідомили, що перевіряють інформацію, представник ГУР був недоступний для коментарів.





У 2016 році за фейковы "теракти" в Криму російські окупанти і колабораціоністи затримали українців Євгена Панова і Андрія Захтея.





10 серпня маріонетки Кремля в "суді" Сімферополя засудили до 1 року і 8 місяців в'язниці кримського татарина Редвана Сулейманова - одного з обвинувачених у справі про "кримських диверсантів".