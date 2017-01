В Ірані впав хмарочос, загинули десятки пожежних: перші відео

Сьогодні, 19 січня, близько 09:30 за київським часом в столиці Ірану впав один з найстаріших хмарочосів міста. Про це повідомляє агентство Associated Press Будівля обрушилася після того, як там сталася пожежа. Під час падіння хмарочоса загинули 30 пожежників, повідомив державний канал Press TV. За даними іншого місцевого каналу IRNA, постраждали ще 45 рятувальників.Пожежа в будівлі в центрі Тегерана почалася вранці, причому, зі слів співробітників офісних приміщень, для загоряння "не було очевидної причини".

Пожежні декілька годин намагалися загасити вогонь, в той час як правоохоронці стримували власників офісів, магазинів та інших громадян, які поривалися забрати свої цінності в приміщеннях хмарочоса.

Як видно на відео, 17-поверхова будівля 1960-х років впала за секунди.

IRAN | The oldest high rise building in #Tehran has collapsed after a devastating fire ripped through the structure. #Iran #Plasco pic.twitter.com/vaH1PGZjd7