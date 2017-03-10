У Стамбулі розбився російський вертоліт: фото і відео
10.03.2017, 13:37
У Стамбулі розбився російський вертоліт. Про це повідомляє ТАСС.
Представник прес-служби Еджзаджібаші груп зазначив, що подробиці інциденту уточнюються.
За його даними в вертольоті були четверо осіб.
Пізніше з'явилася інформація про те, що не менше п'яти осіб загинули в результаті катастрофи. Їх тіла знаходяться в Стамбулі.
27 січня повідомлялося, що під час авіашоу в австралійському місті Перт, що проводилося на честь Дня Австралії і привернуло тисячі глядачів, розбився легкомоторний літак
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Представник прес-служби Еджзаджібаші груп зазначив, що подробиці інциденту уточнюються.
За його даними в вертольоті були четверо осіб.
"За даними компанії-перевізника, це Олександр Ванін, Ігор Кочергін, Людмила Чупрова і Олена Бадраган", - додав він.
Як повідомив телеканал NTV, на борту вертольота також знаходився гендиректор компанії Vitra Russia Салім Озен.
Фото: EPAVitra Russia є російським підрозділом консорціуму Еджзаджібаші груп.
Пізніше з'явилася інформація про те, що не менше п'яти осіб загинули в результаті катастрофи. Їх тіла знаходяться в Стамбулі.
27 січня повідомлялося, що під час авіашоу в австралійському місті Перт, що проводилося на честь Дня Австралії і привернуло тисячі глядачів, розбився легкомоторний літак
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