У Стамбулі розбився російський вертоліт: фото і відео

У Стамбулі розбився російський вертоліт. Про це повідомляє ТАСС Представник прес-служби Еджзаджібаші груп зазначив, що подробиці інциденту уточнюються.За його даними в вертольоті були четверо осіб.













"За даними компанії-перевізника, це Олександр Ванін, Ігор Кочергін, Людмила Чупрова і Олена Бадраган", - додав він.

Як повідомив телеканал NTV, на борту вертольота також знаходився гендиректор компанії Vitra Russia Салім Озен.





Фото: EPA

Vitra Russia є російським підрозділом консорціуму

Еджзаджібаші груп.



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