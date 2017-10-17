Під Мадридом розбився винищувач ВПС Іспанії: фото і відео

Сьогодні , 17 жовтня, близько 12:00 за київським часом в передмісті Мадрида при зльоті з авіабази Торрехон - де - Ардос розбився винищувач ВПС Іспанії . Про це в Twitter повідомили рятувальники і співробітники авіабази .



" Це був F - 18 . Пілот загинув " , - йдеться в повідомленні військових .



На місці катастрофи бойового літака в зруйнованій кабіні було виявлено тіло пілота - він не встиг катапультуватися .





Менше тижня тому на авіабазі Альбасеті розбився винищувач ВПС Іспанії Eurofighter - також з трагічним результатом для пілота .



Місце події на карті країни :





Відео та фото: twitter.com/InfoEmerg і EL PAIS

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