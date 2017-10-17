Під Мадридом розбився винищувач ВПС Іспанії: фото і відео
17.10.2017, 14:07
Сьогодні, 17 жовтня, близько 12:00 за київським часом в передмісті Мадрида при зльоті з авіабази Торрехон-де-Ардос розбився винищувач ВПС Іспанії. Про це в Twitter повідомили рятувальники і співробітники авіабази.
"Це був F-18. Пілот загинув", - йдеться в повідомленні військових.
На місці катастрофи бойового літака в зруйнованій кабіні було виявлено тіло пілота - він не встиг катапультуватися.
Місце події на карті країни:
"Це був F-18. Пілот загинув", - йдеться в повідомленні військових.
На місці катастрофи бойового літака в зруйнованій кабіні було виявлено тіло пілота - він не встиг катапультуватися.
Менше тижня тому на авіабазі Альбасеті розбився винищувач ВПС Іспанії Eurofighter - також з трагічним результатом для пілота.
Accidente aéreo: pendientes de @EjercitoAire, imágenes cercanía base aérea de #Torrejón, capatadas por @miguelcomin pic.twitter.com/eBY3CnuTd2- InfoEmergencias (@InfoEmerg) 17 жовтня 2017 р.
Місце події на карті країни:
Відео та фото: twitter.com/InfoEmerg і EL PAIS
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