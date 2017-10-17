USD:  26.54  26.83   EUR:  31.18  31.90  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Під Мадридом розбився винищувач ВПС Іспанії: фото і відео

17.10.2017, 14:07
Сьогодні, 17 жовтня, близько 12:00 за київським часом в передмісті Мадрида при зльоті з авіабази Торрехон-де-Ардос розбився винищувач ВПС Іспанії. Про це в Twitter повідомили рятувальники і співробітники авіабази.

"Це був F-18. Пілот загинув", - йдеться в повідомленні військових.

На місці катастрофи бойового літака в зруйнованій кабіні було виявлено тіло пілота - він не встиг катапультуватися.

Менше тижня тому на авіабазі Альбасеті розбився винищувач ВПС Іспанії Eurofighter - також з трагічним результатом для пілота.

Місце події на карті країни:

Відео та фото: twitter.com/InfoEmerg і EL PAIS

Читайте також: Іспанія готова надати Україні винищувач і військові кораблі (2014 рік)

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у TwitterFacebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярне відео
Все відео
 