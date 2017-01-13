Взрыв в многоэтажке Киева: полиция обнародовала видео с места ЧП

Полиция опубликовала видео с места взрыва в многоэтажном доме в Киеве, который произошел вчера, 12 января 2017 года, вечером. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции Киева.

Взрыв в многоэтажном доме в Киеве произошел в Днепровском районе Киева на улице Луначарского. В результате взрыва мужчина 1978 года рождения получил незначительные повреждения.

"Сейчас проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники. По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5", - говорится в сообщении.

По факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве полиция открыла уголовное производство. Происшествие квалифицируют как покушение на убийство.

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