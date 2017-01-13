Взрыв в многоэтажке Киева: полиция обнародовала видео с места ЧП
Полиция опубликовала видео с места взрыва в многоэтажном доме в Киеве, который произошел вчера, 12 января 2017 года, вечером. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции Киева.
Взрыв в многоэтажном доме в Киеве произошел в Днепровском районе Киева на улице Луначарского. В результате взрыва мужчина 1978 года рождения получил незначительные повреждения.
"Сейчас проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники. По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5", - говорится в сообщении.
По факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве полиция открыла уголовное производство. Происшествие квалифицируют как покушение на убийство.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:55
-
15:09
-
14:15
-
вчера
15:36
-
13:02
Материалы по теме
-
13.01.2017 14:20
-
13.01.2017 12:26
-
13.01.2017 10:53
-
12.01.2017 18:27
-
12.01.2017 15:27
Все материалы по теме: Происшествия