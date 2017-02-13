ДТП у Гостомеля: покорежены внедорожник и микроавтобус - видео
13.02.2017, 16:13
В Киевской области на участке Варшавской трассы от КПП до Гостомеля в дорожно-транспортное происшествие попали три автомобиля и один микроавтобус. Об этом с места событий передает корреспондент LIGA.net.
По их словам, по предварительной информации есть пострадавшие, однако скорых на месте аварии пока не наблюдается. В момент съемки видео подъехали патрульные.
"ДТП произошло примерно за полкилометра до Гостомеля. На джипе, оставшемся на дороге, и вылетевшем в кювет микроавтобусе снесены передние части. Еще одна легковая машина также вылетела на обочину. В затормозившую перед местом аварии фуру сзади немного въехала еще одна машина", - отмечают очевидцы.
По их словам, по предварительной информации есть пострадавшие, однако скорых на месте аварии пока не наблюдается. В момент съемки видео подъехали патрульные.
"Масштабное ДТП под Киевом перед Гостомелем: микроавтобус и легковушка вылетели с проезжей части. Еще один автомобиль получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших пока нет", - отмечается в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.
13 февраля сообщалось, что в Дарницком районе Киева на Бориспольском шоссе произошло смертельное ДТП.
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