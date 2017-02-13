ДТП у Гостомеля: покорежены внедорожник и микроавтобус - видео

"ДТП произошло примерно за полкилометра до Гостомеля. На джипе, оставшемся на дороге, и вылетевшем в кювет микроавтобусе снесены передние части. Еще одна легковая машина также вылетела на обочину. В затормозившую перед местом аварии фуру сзади немного въехала еще одна машина", - отмечают очевидцы.









По их словам, по предварительной информации есть пострадавшие, однако скорых на месте аварии пока не наблюдается. В момент съемки видео подъехали патрульные.

"Масштабное ДТП под Киевом перед Гостомелем: микроавтобус и легковушка вылетели с проезжей части. Еще один автомобиль получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших пока нет", - отмечается в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook







13 февраля сообщалось , что в Дарницком районе Киева на Бориспольском шоссе произошло смертельное ДТП.





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