В метро Киева читавших стихи Шевченко пускали бесплатно: видео

В четверг, 9 марта, столичный метрополитен в честь Дня рождения Тараса Шевченко организовал социальную акция для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Акция заключалась в том, что каждый пассажир, продекламировавший стихи Шевченко, получал возможность проехаться в подземке бесплатно.

Мероприятие проходило на трех станциях - Тараса Шевченко, Контрактовая площадь и Майдан Независимости с 12:00 до 15:00, по часу на каждой станции.

Всего возможностью получить скидку на проезд воспользовалось 147 пассажиров. Чаще всего участники декламировали стихи "Садок вишневий коло хати", "Заповіт" и "Проходять дні, проходять ночі".

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