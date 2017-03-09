В метро Киева читавших стихи Шевченко пускали бесплатно: видео
В четверг, 9 марта, столичный метрополитен в честь Дня рождения Тараса Шевченко организовал социальную акция для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Акция заключалась в том, что каждый пассажир, продекламировавший стихи Шевченко, получал возможность проехаться в подземке бесплатно.
Мероприятие проходило на трех станциях - Тараса Шевченко, Контрактовая площадь и Майдан Независимости с 12:00 до 15:00, по часу на каждой станции.
Всего возможностью получить скидку на проезд воспользовалось 147 пассажиров. Чаще всего участники декламировали стихи "Садок вишневий коло хати", "Заповіт" и "Проходять дні, проходять ночі".
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