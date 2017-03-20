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Прокуратура Киева расследует избиение 4 патрульными заявителя

20.03.2017, 16:32

Прокуратура начала расследовать избиение 4 патрульными полицейскими заявителя на ул. Березняковской в Дарницком районе Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"По данному факту прокуратурой Киева зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса, то есть превышение работниками полиции своих полномочий, которое сопровождалось насилием в отношении потерпевшего", - сказано в нем.

В настоящее время следователи столичной прокуратуры допрашивают пострадавшего.

Чтобы установить тяжесть нанесенных мужчине повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Видео инцидента приобщено к материалам уголовного производства. 

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