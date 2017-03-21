В Киеве женщина выбросила из окна мужа инвалида

В Деснянском районе Киева женщина выбросила из окна восьмого этажа мужа-инвалида и сама хотела покончить жизнь самоубийством, но не решилась. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Мужчина умер на месте. Его жена задержана.

Работники полиции вели с женщиной переговоры через закрытые двери, поскольку она никого не впускала. Позже оперативникам удалось уговорить хозяйку открыть им дверь.

"По словам женщины, в течение трех лет она ухаживала за своим мужем, который из-за болезни был прикован к постели. Жить так дальше она не могла, поэтому и решила покончить жизнь самоубийством вместе с мужем. Женщина даже написала предсмертную записку, в которой призналась в страшном преступлении", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.





Фото: kyiv.npu.gov.ua

В настоящее время подозреваемая находится в территориальном управлении полиции и дает объяснения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Женщине объявили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее в Харьковской области мужчина покончил жизнь самоубийством из-за дорожно-транспортного происшествия.

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