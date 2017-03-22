В Киеве прохожие нашли на улице коляску с двумя детьми: видео

В Киеве ночью на улице Ванды Василевской прохожие нашли коляску с двумя девочками: одной из них восемь месяцев, второй - около двух лет. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Согласно сообщению, коляску обнаружили во дворе жилого дома. Дети были без присмотра взрослых.

В сопровождении полицейских их доставили в больницу.





Медики провели тщательное обследование детей. Согласно их выводам, состояние здоровья девочек удовлетворительное, явных патологий не обнаружено.

Фото: kyiv.npu.gov

Сейчас полиция пытается установить местонахождение родителей детей.

Правоохранители призвали всех, кто имеет какую-либо информацию о близких и родных девочек, позвонить в дежурную часть Шевченковского управления полиции.

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