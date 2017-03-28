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МИД опубликовал промо-ролик о Киеве к Евровидению-2017

28.03.2017, 16:17

Министерство иностранных дел опубликовало промо-видео, на котором показаны особенности Киева - города, где будет проходить Евровидение-2017. Ролик размещен в Facebook ведомства.

На записи мэр Киева Виталий Кличко рассказывает о преимуществах столицы и ее инфраструктуре. По его словам, город активно готовится к проведению песенного конкурса.

В конце января организаторы конкурса представили слоган и логотип Евровидение-2017, который пройдет в Киеве.

Ключевым лозунгом конкурса станет Celebrate Diversity, что означает "Шануймо розмаїття".

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