МИД опубликовал промо-ролик о Киеве к Евровидению-2017
28.03.2017, 16:17
Министерство иностранных дел опубликовало промо-видео, на котором показаны особенности Киева - города, где будет проходить Евровидение-2017. Ролик размещен в Facebook ведомства.
На записи мэр Киева Виталий Кличко рассказывает о преимуществах столицы и ее инфраструктуре. По его словам, город активно готовится к проведению песенного конкурса.
В конце января организаторы конкурса представили слоган и логотип Евровидение-2017, который пройдет в Киеве.
Ключевым лозунгом конкурса станет Celebrate Diversity, что означает "Шануймо розмаїття".
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:50
-
15:32
-
14:35
-
14:10
-
14:56
Материалы по теме
-
23.03.2017 22:24
-
23.03.2017 17:08
-
23.03.2017 08:43
-
23.03.2017 04:59
-
22.03.2017 15:09
Все материалы по теме: Евровидение-2017
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...