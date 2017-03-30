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В Киеве на Осокорках горел луг, росСМИ пытались сочинить фейк

30.03.2017, 08:05

Вокруг озера на киевских Осокорках ночью горел луг, к которому спасатели добирались пешком из-за бездорожья и потому, что вокруг него расположены усадебные участки с заборами, где невозможно проехать на спецтехнике. Об этом говорится в сообщении канала ТСН.

Рядом расположены линии электропередач. На месте, кроме сотрудников ГСЧС, работали газовая служба и полицейские.

Журналист канала ZIK опубликовал в Facebook видеозапись с места происшествия, в которой говорится, что пожар начался у дачных участков 29 марта около 20:00 в нескольких километрах от проспекта Бажана - на границе с поселком Вишенки.

У спасателей сообщили, что пожар начался на открытой территории на улице Садовой.

По данным ГСЧС в Facebook на 22:11 вечера, огнем была охвачена территория площадью до трех тысяч квадратных метров. Начавшийся дождь помог пожарным тушить огонь и, по сообщениям местных жителей, к утру пожар был ликвидирован.


В некоторых пророссийских СМИ сообщили, что пожар мог возникнуть "из-за падения вертолета или взрыва". Спасатели опровергли это как фейк, заявив, что причина пожара - возгорание сухостоя на заболоченной территории. Опрошенные местные жители также не слышали никаких взрывов, сообщает ТСН.

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