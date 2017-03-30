В Киеве на Осокорках горел луг, росСМИ пытались сочинить фейк
Вокруг озера на киевских Осокорках ночью горел луг, к которому спасатели добирались пешком из-за бездорожья и потому, что вокруг него расположены усадебные участки с заборами, где невозможно проехать на спецтехнике. Об этом говорится в сообщении канала ТСН.
Рядом расположены линии электропередач. На месте, кроме сотрудников ГСЧС, работали газовая служба и полицейские.
Журналист канала ZIK опубликовал в Facebook видеозапись с места происшествия, в которой говорится, что пожар начался у дачных участков 29 марта около 20:00 в нескольких километрах от проспекта Бажана - на границе с поселком Вишенки.
У спасателей сообщили, что пожар начался на открытой территории на улице Садовой.
По данным ГСЧС в Facebook на 22:11 вечера, огнем была охвачена территория площадью до трех тысяч квадратных метров. Начавшийся дождь помог пожарным тушить огонь и, по сообщениям местных жителей, к утру пожар был ликвидирован.
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