В Киевсовете произошла драка из-за вопроса статуса добровольцев

В Киевском горсовете произошла потасовка между правоохранителями и группой людей, которые требовали на местном уровне признать бойцов добровольческих батальонов участниками АТО в Донбассе. Об этом сообщает Укринформ.



Сначала Киевсовет принял за основу решение, согласно которому добровольцы, воевавшие на востоке Украины, смогут получить официальный статус участника боевых действий.



После этого депутаты от ВО Свобода призвали зал поддержать решение в целом, однако проект отправили на доработку. Мэр Киева Виталий Кличко предложил доработать документ и принять его на следующем заседании горсовета.



После отказа принять решение в целом несколько человек в камуфляжной форме ворвались в зал, заблокировав дальнейшее проведение сессии. В заседании был объявлен перерыв.

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Спустя некоторое время люди в камуфляже согласились покинуть зал Киевсовета, и депутаты решили вернуться к рассмотрению принятого за основу проекта. После голосования по ряду правок горсовет принял решение в целом, позволив таким образом добровольцам АТО получить статус участника боевых действий.



Принятый Киевсоветом документ, в частности, предусматривает для добровольцев равные с участниками АТО социальные права.

30 мая 2017 года во Львове представители правых сил, которые требовали амнистии для бойцов АТО, сорвали сессию областного совета, ворвавшись в зал заседания и забросав помещение дымовыми шашками, в результате чего пострадали несколько человек.



Видео: YouTube / Вечірній Київ

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