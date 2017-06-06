В Днепровском районе столицы прогремел взрыв: видео

В Днепровском районе Киева, на улице Профсоюзной, 21 горит частный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в Службу спасения Киева в 13:34.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что пожар возник на первом этаже двухэтажного частного жилого дома. Площадь пожара - 400 кв.м, сообщили в ГосЧС.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работают подразделения ГосЧС. Продолжаются работы по тушению пожара.

По информации издания Киев оперативный, в указанном районе около 14:00 прогремел взрыв.













Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.