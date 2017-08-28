В Киеве по горячим следам задержали похитителей человека: видео

Правоохранители по горячим следам задержали в Голосеевском районе Киева подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 августа, около 17:20 на проспекте Науки. Правоохранители получили от очевидицы сообщение о том, что трое неизвестных на улице набросились на мужчину и насильно усадили его в салон автомобиля Volkswagen.

В Киеве был объявлен план Перехват. В итоге полицейским удалось остановить авто подозреваемых неподалеку от места происшествия.

"В салоне автомобиля находились трое злоумышленников и потерпевший. Следствию 25-летний мужчина пояснил, что на проспекте Науки из Volkswagen на него набросились три человека. Кроме этого, в салоне автомобиля работники полиции обнаружили два револьвера и патроны", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Правоохранители выяснили, что задержанные - 26-, 39- и 50-летние местные жители, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. Сообщить следствию причины похищения киевлянина подозреваемые отказались.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека). Сейчас решается вопрос избрания троим задержанным меры пресечения. Подозреваемым грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее в августе 2017 года на столичном бульваре Перова со стрельбой похитили мужчину.

Фото и видео: пресс-служба полиции Киева

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