В Киеве на Контрактовой площади в фонтане позеленел вода: видео

В сквере на Контрактовой площади неизвестные окрасили воду в фонтане в зеленый цвет. Об этом коммунальная служба Подольского района в Facebook.

"Проявления вандализма или креатизма в парке на Сагайдачного. Кто-то шутит, добавляя работы коммунальщикам на целый день. Теперь нам нужно слить воду (а это как минимум до конца рабочего дня), затем вымыть чашу фонтана, и вновь запустить фонтан", - посетовали коммкнальщики.

Сотрудники коммунальной службы Подольского района напомнили, что на прошлой неделе в фонтан кто-то залил моющее средство и было много пены.

"То есть такие проявления становятся постоянными, поэтому просим всех, кто становится свидетелем соответствующих событий, реагировать", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/КП УЗН Подільського району

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