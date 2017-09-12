В Киеве на Контрактовой площади в фонтане позеленел вода: видео
В сквере на Контрактовой площади неизвестные окрасили воду в фонтане в зеленый цвет. Об этом коммунальная служба Подольского района в Facebook.
"Проявления вандализма или креатизма в парке на Сагайдачного. Кто-то шутит, добавляя работы коммунальщикам на целый день. Теперь нам нужно слить воду (а это как минимум до конца рабочего дня), затем вымыть чашу фонтана, и вновь запустить фонтан", - посетовали коммкнальщики.
Сотрудники коммунальной службы Подольского района напомнили, что на прошлой неделе в фонтан кто-то залил моющее средство и было много пены.
"То есть такие проявления становятся постоянными, поэтому просим всех, кто становится свидетелем соответствующих событий, реагировать", - говорится в сообщении.
Видео: facebook.com/КП УЗН Подільського району
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:46
-
15:29
-
15:03
-
14:45
-
13:44
Материалы по теме
-
12.09.2017 13:20
-
12.09.2017 12:01
-
12.09.2017 10:18
-
12.09.2017 10:11
-
12.09.2017 04:19
Все материалы по теме: Происшествия