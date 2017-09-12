Ударившая ножом кассира женщина находится в международном розыске
Задержанная в Киеве нападавшая на кассира пункта обмена валют находится в международном розыске. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Как сообщил начальник Оболонского управления полиции Михаил Никонов, задержанной грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Нам известно, что нападавшая - 24-летняя уроженка Сумской области, которая находится в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас вся информация тщательно проверяется, а по факту нападения на кассира информация внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по части третьей статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сказал Никонов.
Ранее вчера сообщалось, что на Оболони полиция задержала женщину, которая при попытке ограбления ранила кассира пункта обмена валют.
Фото, видео: kyiv.npu.gov.ua
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:34
-
16:38
-
15:46
-
15:29
-
15:03
Материалы по теме
-
12.09.2017 11:35
-
11.09.2017 17:49
-
11.09.2017 13:57
-
11.09.2017 10:20
-
08.09.2017 15:51
Все материалы по теме: Преступность