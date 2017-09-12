Ударившая ножом кассира женщина находится в международном розыске

Задержанная в Киеве нападавшая на кассира пункта обмена валют находится в международном розыске. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщил начальник Оболонского управления полиции Михаил Никонов, задержанной грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Нам известно, что нападавшая - 24-летняя уроженка Сумской области, которая находится в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас вся информация тщательно проверяется, а по факту нападения на кассира информация внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по части третьей статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сказал Никонов.

Ранее вчера сообщалось, что на Оболони полиция задержала женщину, которая при попытке ограбления ранила кассира пункта обмена валют.

Фото, видео: kyiv.npu.gov.ua

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