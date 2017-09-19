В Киеве закончили расследование ДТП, в котором погиб работник СТО

В июле в Соломенском районе столицы мужчина на угнанном автомобиле совершил смертельную аварию. Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

20 июля 2017 года в 15:33 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на ул. Борщаговской на автомойке автомобиль BMW сбил пешехода. По вызову выехала следственно-оперативная группа. Расследуя дорожно-транспортное происшествие, правоохранители установили, что водитель - участник ДТП - примерно за час до события на проспекте Отрадном незаконно завладел BMW, воспользовавшись ключами, которые владелец оставил в салоне.

"30-летний уроженец Луганской области сел за руль угнанного автомобиля, не имея водительских прав, двигался по городу со скоростью около 110 километров в час. При изменении направления движения он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, сбил 37-летнего уроженца Черновицкой области и столкнулся со зданием автомойки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщил начальник следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Киеве Анатолий Андросович.

По словам сотрудника СТО, это был первый рабочий день нового сотрудника, который, по трагическому стечению обстоятельств, оказался последним.

Водитель после аварии даже не попытался оказать первую медицинскую помощь раненому, не вызывал врачей, зато попытался скрыться. Но ему помешали свидетели происшествия, задержали злоумышленника и передали полицейским.

Также следователи установили, что он ранее судим за совершение имущественных преступлений.

По решению суда на время следствия мужчину арестовали без возможности внесения залога.

Луганчанина обвиняют в совершении правонарушений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, ч. 2 ст. 289 - незаконное завладение транспортным средством и ч. 1 ст. 135 - оставление в опасности. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Следственное управление киевской полиции направило материалы уголовного производства в прокуратуру Киева, а обвинительный акт - в Соломенский райсуд Киева.

Видео: facebook.com/Поліція-Києва

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