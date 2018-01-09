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В киевском стриптиз-клубе неизвестные устроили стрельбу - СМИ

09.01.2018, 02:39

Поздно вечером, 8 января, в столичном стриптиз-клубе DOLLS неизвестные устроили стрельбу и скрылись с места происшествия. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"10 неизвестных мужчин ворвались в DOLLS, что на Большой Васильковской, и начали стрелять. Звонила женщина, которая работает в данном учреждении. Буквально через минуту все выбежали на улицу, сели в машину и уехали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел около 20:10 8 января.

На место инцидента прибыли силовики и медики, однако помощь никому не потребовалась.

В данный момент ведутся поиски нападавших.

3 ноября в центре Киева неизвестный бросил дымовую шашку возле подземного перехода, расположенного рядом с торгово-развлекательным центром Арена. В результате взрыва поврежден вход в стриптиз-клубHarem men’s club.

Читайте также: Ресторан в центре Киева забросали дымовыми шашками

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