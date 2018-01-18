В столичном метро женщина упала на рельсы: видео

В Киевском метрополитене, на станции Дворец спорта женщина упала на колею. По предварительной информации, ее случайно толкнули, сообщает Киев оперативный.

Согласно сообщению, ситуация осложнялась тем, что женщина имеет очень плохое зрение.

По информации издания, женщину из опасной зоны вывели молодой человек и сотрудница метро. Никто не пострадал.

В Facebook метрополитена сообщается, что пассажирка упала на рельсы из-за ухудшения самочувствия. Женщине оказана помощь. Она отказалась от госпитализации и поехала по своим делам, отметили в пресс-службе метро.



Напомним, 19 декабря в результате схода с рельс одного из вагонов поезда в американском штате Вашингтон погибли не менее шести человек и еще 77 госпитализированы.

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