В Киеве полиция задержала похитителей иностранцев: фото, видео

В Киеве оперативники задержали похитителей двух иностранцев. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Злоумышленники более двух месяцев держали потерпевших связанными в загородном доме и требовали у их родственников $5 млн в криптовалюте. Организатора и его сообщницу, которые пытались бежать, оперативники задержали неподалеку от границы с РФ. Других участников преступной группы ищут.

Сообщение об исчезновении двоюродных братьев, 1991 и 1993 года рождения, граждан другого государства, поступило в Дарницкое управление столичной полиции в ноябре. При проверке информации правоохранители установили, что примерно в 20:10 на ул. Днепровская набережная группа неизвестных с применением физической силы посадила иностранцев в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

"Мы задействовали все возможности, но сразу установить местонахождение похищенных ребят, а также злоумышленников, которые это совершили, не смогли. К раскрытию правонарушения привлекли опытных работников, которые занимаются розыском людей. Сначала уголовное производство начали по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, потому что мы не понимали, с какой целью похитили мужчин: для вымогательства выкупа или с целью убийства", - сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Полицейские установили контакт с родственниками пострадавших, живущих в другой стране, и за две недели получили первое сообщение от похитителей. Злоумышленники потребовали $5 млн. Следователи сразу квалифицировали правонарушении по ст. 146 УК - незаконное лишение свободы и похищение человека.

В течение почти двух месяцев злоумышленники несколько раз выходили на связь и даже предоставили подтверждение, что похищенные мужчины живы.

"Полиция работала над раскрытием преступления с родителями, работала со всей оперативной информацией. Мы понимали, что круг преступников достаточно большой, к тому же в группе - не менее 5-6 человек. В результате мы начали двигаться в четко определенном направлении", - отметил Андрей Крищенко.

Одному из заложников удалось сбежать, а второго освободили из дома в Киевской области, где их в последнее время удерживали похитители. Сами злоумышленники скрылись, когда не сумели отыскать сбежавшего потерпевшего.

На данный момент полиция установила почти всех членов группы. Оперативники задержали мужчину и женщину, которые непосредственно похищали пострадавших: 41-летний уроженец Российской Федерации - один из организаторов и исполнителей правонарушения, и его сообщница - 22-летняя жительница Чернигова. Она также по фальшивому паспорту арендовала дом, в котором держали заложников.

Следователи объявили им подозрения в совершении незаконного лишения свободы группой лиц, а суд арестовал их без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Изъятые вещественные доказательства указывают на причастность арестованных к другим преступлениям, а также об их намерениязх продолжать похищать людей ради выкупа - во время обысков были изъяты "досье" на разных граждан.

Ранее сообщалось, что 12 января в Киевской области задержали двух бывших сотрудников милиции, которых подозревают в похищении мужчины ради выкупа.

Фото, видео: kyiv.npu.gov.ua

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.