В Киеве у кафе 18-летний подозреваемый тяжело ранил ножом мужчину
В столице полицейские задержали 18-летнего злоумышленника с ножом и телескопической дубинкой за покушение на убийство мужчины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Спровоцировав конфликт, злоумышленник сначала с кулаками набросился на мужчину, а затем несколько раз ударил его ножом в грудь. Пострадавший с тяжелыми травмами находится в больнице, а подозреваемого на время следствия арестовали.
В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что возле развлекательного заведения на улице Иорданской дерутся мужчины. По указанному адресу срочно прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
На месте происшествия полицейские задержали нападавшего. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили нож и телескопическую дубинку. Он находился в сильном алкогольном опьянении и вел себя агрессивно.
30-летнего уроженца Черкасской области с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки, резаными ранами рук и многочисленными ушибами тела забрала "скорая". Сейчас он находится под наблюдением врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Правоохранители выяснили, что между компанией мужчин и двумя прохожими возник спор. Впоследствии словесный конфликт перерос в драку. Один из мужчин набросился на оппонента и начал его бить руками и ногами. Впоследствии злоумышленник достал нож и продолжил бить оппонента.
Услышав звуки полицейской сирены, приятели подозреваемого разбежались в разные стороны. Пострадавший пытался убежать от вооруженного нападающего, но он его догонял и продолжал бить.
Следственным отделом начато два уголовных производства: по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК -умышленное убийство и ч. 2 ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкции статей предусматривают до 15-ти лет лишения свободы.
18-летнего уроженца Киева задержали в порядке и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве, на станции метро "Арсенальная" двое молодых мужчин напали на сотрудника полиции и избили его.
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