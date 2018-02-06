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В Киеве задержали вора в законе Гегу Озургетского: фото, видео

06.02.2018, 17:59

Оперативники Киева задержали вора в законе по прозвищу Гега Озургетский. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Гражданин Грузии намеревался управлять в Украине организованными преступными группировками и перераспределить с криминальными авторитетами сферы влияния. Его выдворили из Украины с запретом въезда на три года", - сообщили в полиции.

Полицейские получили оперативную информацию, при реализации которой задержали на проспекте Глушкова вора в законе по прозвищу Гега Озургетский.

"Он - 42-летний уроженец Грузии, живет в Греции, где его "короновали" в 2014 году. На территорию Украины приехал в 2017 году в Одессу, затем перебрался в столицу. Кстати, паспорт гражданина Украины ему выдали в декабря 2013 года в Луганске, поэтому мы проверяем эту информацию", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Оперативники узнали, что Гега Озургетский планировал установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах, объединить отдельные организованные группы для усиления их преступной деятельности, выполнять общие организационно-распорядительные функции по организации их деятельности. Вор в законе планировал также проводить и принимать непосредственное участие в криминальных сходках главарей преступного мира для решения основных вопросов перераспределения сфер влияния. 

Гега Озургетский пытался привлечь к преступной деятельности как можно больше молодежи, чтобы сохранить и развивать уголовные традиции.

В настоящее время отменено его гражданство Украины, он выдворен из Украины с запретом въезда на три года. 

В середине декабря в Одессе задержали и выдворили из страны вора в законе по прозвищу Коба.

Фото, видео: kyiv.npu.gov.ua

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