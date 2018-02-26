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Под Киевом спасатели достали из воды двух обмороженных подростков

26.02.2018, 19:02

Вчера днем спасатели Украинки Киевской области достали из Днепра двух провалившихся в воду подростков. Пострадавшие с обморожениями госпитализированы в центральную районную больницу Украинки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

Случайный свидетель сообщил в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района о том, что двое детей провалились в прорубь в Украинке.

На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС, которые с помощью спасательной веревки и спасательного круга достали из воды двух 14-летних подростков. Они находились в ледяной воде около восьми минут, один из мальчиков потерял сознание.

Пострадавших с обморожением направили в центральную райбольницу Украинки. 

С начала 2018 года спасатели зафиксировали 60 случаев гибели на водоемах Украины, так как из-за постоянно меняющейся температуры, на реках и озерах страны образуется неустойчивый ледяной покров.

Фото, видео: kyivobl.dsns.gov.ua

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