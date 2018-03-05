В полиции говорят, что нашли у киевлянина наркотиков на 3 млн грн

В Киеве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков через социальные сети. По данным правоохранителей, в ходе обыска у него обнаружено запрещенных веществ на сумму более 3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Согласно сообщению, 31-летнего киевлянина задержали недалеко от станции метро "Дарница". У него якобы был обнаружен килограмм конопли, которую, по словам задержанного, он хранил для собственного употребления, а приобрел через соцсети и мобильные приложения.

"Также мы установили организатора, который создал в интернете закрытые группы, через которые сбывал наркотические и психотропные вещества. Им оказался 27-летний киевлянин, который раньше не привлекался к уголовной ответственности", - сообщил начальник третьего межрайонного отдела управления противодействия наркопреступности Роман Семеног.

В полиции утверждают, что во время санкционированного обыска по месту проживания "организатора" было изъято 20 граммов кокаина, 500 граммов психотропного вещества MDMA, 200 граммов кетамина, более килограмма марихуаны, "галлюциногенный препарат" на сумму более 3 миллионов гривень. Кроме того, по словам Семенога, в помещении нашли пистолет и патроны.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовные производства по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

По словам представителя полиции, задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в колиции Киевской области сообщили, что в доме под Киевом обнаружили плантацию элитной конопли.

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