Массовая драка в Голосеевском районе Киева: видео задержания
В Голосеевском районе Киеве, на ул. Васильковской произошла массовая драка с участием порядка 30-50 человек. Об этом сообщает dtp.kiev.ua со ссылкой на очевидцев.
На месте происшествия работали две бригады скорой помощи и три экипажа патрульной полиции.
Один мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Несколько человек задержаны сотрудниками полиции. При задержании они пытались оказывать сопротивление. Это зафиксировали на видео журналисты.
Участники драки, по словам очевидцев, находились в состоянии алкогольного опьянения.
На сайте полиции Киева информации о происшествии пока никакой нет.
11 февраля в столичном аэропорту Киев (Жуляны) 9 февраля произошла массовая драка между пассажирами рейсов Белавиа и Bravo Airways, из-за чего были задержаны все последующие рейсы
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