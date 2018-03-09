Массовая драка в Голосеевском районе Киева: видео задержания

В Голосеевском районе Киеве, на ул. Васильковской произошла массовая драка с участием порядка 30-50 человек. Об этом сообщает dtp.kiev.ua со ссылкой на очевидцев.

На месте происшествия работали две бригады скорой помощи и три экипажа патрульной полиции.

Один мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Несколько человек задержаны сотрудниками полиции. При задержании они пытались оказывать сопротивление. Это зафиксировали на видео журналисты.

Участники драки, по словам очевидцев, находились в состоянии алкогольного опьянения.

На сайте полиции Киева информации о происшествии пока никакой нет.

11 февраля в столичном аэропорту Киев (Жуляны) 9 февраля произошла массовая драка между пассажирами рейсов Белавиа и Bravo Airways, из-за чего были задержаны все последующие рейсы

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