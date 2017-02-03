Depeche Mode выпустили первый сингл с будущего альбома Spirit
03.02.2017, 22:34
Легенды нью-вейва, британская группа Depeche Mode сегодня, 3 февраля, выпустила сингл Where’s The Revolution с предстоящего альбома Spirit.
Релиз Spirit назначен на 17 марта.
Группа выступит в Киеве 19 июля этого года. Depeche Mode посетит Украину в третий раз, а для солиста Дэйва Гэана это четвертый визит в Киев.
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