Depeche Mode выпустили первый сингл с будущего альбома Spirit

Легенды нью-вейва, британская группа Depeche Mode сегодня, 3 февраля, выпустила сингл Where’s The Revolution с предстоящего альбома Spirit.



Релиз Spirit назначен на 17 марта.



Группа выступит в Киеве 19 июля этого года. Depeche Mode посетит Украину в третий раз, а для солиста Дэйва Гэана это четвертый визит в Киев.

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