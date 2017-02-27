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Оскар-2017: лучшим фильмом после конфуза стал Лунный свет - видео

27.02.2017, 07:30

Лучшим фильмом прошлого года по версии Американской академии кинематографических искусств и наук стал фильм "Лунный свет". 

При оглашении победителя в этой номинации произошла ошибка - сначала огласили фильм "Ла-Ла Лэнд". Когда на сцену вышла вся команда и уже получила статуэтку, оказалось, что произошла ошибка. 

Актер Уоррен Битти объяснил, что ему дали конверт с номинацией "Лучшая актриса", в которой победила Эмма Стоун из "Ла-Ла Лэнд", и он назвал именно этот фильм. 

Организаторы извинились и статуэтку передали создателям "Лунного света".

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