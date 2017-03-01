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В Иране во время трансляции Оскара закрашивали участки тел актрис

01.03.2017, 13:20

Государственное телевидение Ирана, транслировавшее 89-ю церемонию вручения кинопремии Оскар, затушевало открытые участки тела актрисы Шарлиз Терон. Видео агентства ILNA опубликовано в Facebook.

Терон вышла на сцену, чтобы вместе с актрисой Ширли Маклейн объявить победителя в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В наряде Маклейн иранских цензоров не смутило ничего, а вот наряд Терон посчитали недопустимым для иранских телезрителей.


Шарлиз Терон и Ширли Маклейн (фото - скриншот из передачи на иранском телевидении)


Фото актрис без ретуши (фото - EPA)

27 февраля сообщалось, что лучшим фильмом на иностранном языке на церемонии Оскар-2017 назвали "Коммивояжер" иранского режиссера Асгара Фархади. Он, как и сыгравшая в фильме главную роль актриса Таране Алидусти, не приехал на церемонию в Лос-Анджелес в знак протеста против иммиграционной политики Дональда Трампа.

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