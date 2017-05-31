Вышел пятый сезон политической драмы "Карточный домик"

Пятый сезон популярного американского телесериала "Карточный домик" уже доступен для просмотра на сайте видеосервиса Netflix.



13 новых эпизодов полюбившейся миллионам зрителей политической драмы были сняты уже без ее создателя Бо Уиллимона, который в январе 2016-го заявил об уходе из проекта.



Действие сериала, премьера которого состоялась 1 февраля 2013 года, разворачивается в современном Вашингтоне. Сюжет повествует о том, как главный герой драмы - конгрессмен Фрэнк Андервуд в исполнении Кевина Спейси путем интриг, махинаций и даже преступлений прокладывает себе дорогу к вершине властной пирамиды США. Все должности в Конгрессе и Белом доме, включая президента, занимают вымышленные персонажи.



За роль Андервуда Спейси в 2015 году был удостоен премии Золотой глобус в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".

О том, какие еще телесериалы на политическую тематику стоит посмотреть, читайте в спецпроекте LIGA.net Что еще, кроме "Карточного домика". 10 лучших телесериалов о политике.



15 мая 2017 года сообщалось, что российский Первый канал вырезал из серий третьего сезона американского сериала "Фарго" реплики, в которых упоминаются Россия и президент РФ Владимир Путин.



Видео: YouTube / Netflix

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