Оскар Фишингер: почему Google посвятил ему свето-музыкальный дудл
В этот день, 22 июня, 117 лет назад родился художник-мультипликатор, один из создателей авангардного кинематографа Оскар Вильгельм Фишингер.
Немецко-американский аниматор известен тем, что задолго до эры цифровой графики и музыкальных клипов создавал абстрактные спецэффекты. Его услугами воспользовались авторы одного научно-фантастических фильмов на заре кинематографа (Fritz Lang's 1929 Woman In The Moon).
За карьеру Фишингер создал около полусотни короткометражек в стиле киноавангарда и написал несколько сотен абстрактных картин.
В дудле на главной странице поисковика Google можно, нажимая на кнопки и области экрана, создать собственный "фильм" в духе искусства Фишингера. Чтобы выбрать ноты, нужно кликать на изображениях алмазов.
Читайте также: Google создал дудл в честь изобретателя саксофона Адольфа Сакса
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме
-
19.06.2017 18:19
-
31.05.2017 10:05
-
25.05.2017 11:15
-
22.05.2017 10:14
-
21.05.2017 08:23
Все материалы по теме: Культура