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Оскар Фишингер: почему Google посвятил ему свето-музыкальный дудл

22.06.2017, 09:18

В этот день, 22 июня, 117 лет назад родился художник-мультипликатор, один из создателей авангардного кинематографа Оскар Вильгельм Фишингер.

Немецко-американский аниматор известен тем, что задолго до эры цифровой графики и музыкальных клипов создавал абстрактные спецэффекты. Его услугами воспользовались авторы одного научно-фантастических фильмов на заре кинематографа (Fritz Lang's 1929 Woman In The Moon).

За карьеру Фишингер создал около полусотни короткометражек в стиле киноавангарда и написал несколько сотен абстрактных картин.

В дудле на главной странице поисковика Google можно, нажимая на кнопки и области экрана, создать собственный "фильм" в духе искусства Фишингера. Чтобы выбрать ноты, нужно кликать на изображениях алмазов.

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