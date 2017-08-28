Клип украинской группы стал лучшим на международном фестивале

Клип украинской группы Zapaska на песню "Запитайся" победил на Международном фестивале анимации Anibar. Об этом говорится на сайте конкурса.

Украинец Олег Щерба, который снял клип на песню "Запитайся", стал лучшим в номинации музыкальных видео.

"Графически интересная и прекрасно синхронизированная с музыкой, эта анимация позволила нам сесть и наслаждаться. Умный подход к графическому дизайну предлагал захватывающие впечатления от просмотра, используя каждый дюйм внутри и даже вне рамки", - так описали видеоролик на сайте фестиваля.

Восьмой фестиваль Anibar проходил с 14 по 20 августа 2017 года в непризнанном Косово.

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