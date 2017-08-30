Вышел приквел по мотивам фильма-продолжения "Бегущего по лезвию"

По мотивам скоро выходящего на экраны фантастического боевика "Бегущий по лезвию 2049" сняли короткометражный приквел, который был опубликован на канале ColliderVideos в Youtube.

Короткометражка "2036: Nexus Dawn" рассказывает о том, что происходило в период между событиями культовой картины "Бегущий по лезвию" 1982 года и сиквелом, который выйдет на экраны в октябре.

Главные роли в мини-приквеле исполнили актеры Джаред Лето и Бенедикт Вонг.

Режиссером фильма "Бегущий по лезвию 2049" является Дени Вильнев, а сыграли в нем такие актеры, как Харрисон Форд, Райан Гослинг, Лето и Робин Райт.

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