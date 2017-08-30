USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Вышел приквел по мотивам фильма-продолжения "Бегущего по лезвию"

30.08.2017, 11:59

По мотивам скоро выходящего на экраны фантастического боевика "Бегущий по лезвию 2049" сняли короткометражный приквел, который был опубликован на канале ColliderVideos в Youtube.

Короткометражка "2036: Nexus Dawn" рассказывает о том, что происходило в период между событиями культовой картины "Бегущий по лезвию" 1982 года и сиквелом, который выйдет на экраны в октябре.

Главные роли в мини-приквеле исполнили актеры Джаред Лето и Бенедикт Вонг.

Режиссером фильма "Бегущий по лезвию 2049" является Дени Вильнев, а сыграли в нем такие актеры, как Харрисон Форд, Райан Гослинг, Лето и Робин Райт.

Читайте также: Walt Disney снимет пятую серию о приключениях Индианы Джонса

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Культура

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 