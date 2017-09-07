В новом клипе Джамала танцевала на краю обрыва: видео

Победительница Евровидения-2016, украинская певица Джамала в новом видеоклипе "Скучаю" танцует на краю обрыва.

"У нас были невероятные съемки клипа. Я благодарна Игорю Стеколенко (режиссер, - ред.) за оригинальную идею, за то, что он не стал экранизировать текст песни. Видео о том, что творческий человек не может не творить. Неважно, есть ли рядом аудитория, моя героиня поет от заката до рассвета, танцует, находится в поиске. Ее переполняет творчество", - отметила Джамала в Facebook.

По ее словам, с музыкальной точки зрения сингл "Скучаю" - важный и необычный эксперимент. "Очень хотелось сохранить живую искру и эмоцию в песнях. Я немного устала, от того, что вокруг очень много похожей музыки. Все пользуются одинаковыми сэмплами, музыкальными библиотеками, у всех одинаковое звучание", - сказала Джамала.

Она уточнила, что особенность работы над песней заключалась в том, что музыканты впервые услышали ее демо-запись непосредственно в студии.

"Мы начали создавать аранжировки практически сразу, после первого прослушивания. Не затерли песню до дыр, как иногда бывает, в поисках нужного звучания", - подчеркнула Джамала.

Певица добавила, что эта песня, как часто бывает, отражает ее внутреннее состояние в текущий период.

Читайте также: Джамала: На Евровидении-2017 снова победила музыка

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.