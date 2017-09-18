Появилось видео с солистом Linkin Park за 36 часов до его смерти

Вдова вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона опубликовала видео с супругом, снятое чуть более чем за сутки до его самоубийства. Ролик Талинда Бентли разместила в своем Twitter.

"Вот как для нас выглядела депрессия всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас так сильно, и мы любили его", - прокомментировала она запись.

20 июля 2017 года 41-летний Беннингтон был найден повешенным в своем доме в Лос-Анджелесе. Экспертиза подтвердила, что музыкант совершил самоубийство.

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Видео: twitter.com/TalindaB

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