Linkin Park выпустил новый клип в память о вокалисте Беннингтоне

На официальном YouTube-канале группы Linkin Park сегодня опубликовали клип на песню One More Light в память о погибшем вокалисте группы Честере Беннингтоне. Видео смонтировано из записей с участием Беннингтона.



Бек-вокалист группы Джозеф Ган рассказал, что работать над клипом было "невероятно эмоционально". Он отметил, что во время работы музыкантам пришлось встретиться лицом к лицу со страхами, вызванными смертью Беннингтона. "Но эта работа позволила нам использовать наши таланты, чтобы принести свет людям, которые в этом нуждаются", - отметил он.



Ган подчеркнул, что видео призвано вернуть слушателям и зрителям связь с группой. "Это видео - это жест доброй воли", - добавил он.

Новый клип призван "поделиться любовью с теми, кто кого-то потерял", а также в память о "нашем дорогом друге Честере", говорят музыканты.



Ранее появилось видео с солистом Linkin Park за 36 часов до его смерти.

20 июля 2017 года 41-летний Беннингтон был найден повешенным в своем доме в Лос-Анджелесе. Экспертиза подтвердила, что музыкант совершил самоубийство.

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Видео: YouTube

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