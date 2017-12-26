Onuka исполнила в аэропорту кавер на песню "Щедрик": видео

Украинская группа Onuka в аэропорту Львова исполнила кавер известной щедривки Николая Леонтовича "Щедрик". Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

"Начинаются торжества. Разные. Удивительны. Магические. Каждый выбирает себе свой праздник. Для меня лично абсолютным зимним саундтреком является "Щедрик" Николая Леонтовича. И хотя его слышно с каждого угла, он всегда меня радует. Наш год был очень плодотворным. Утомительным. Интересным. Непревзойденным. Неожиданным. Сотни выступлений, разные люди, города и края. Захватывающие съемки, ежедневная студийная работа, репетиции и запись оркестра, аншлаги в старинных театрах и сверхсовременная сцена Евровидения", - отмечается в сообщении группы.

Отвечая на вопрос, почему группа решила снять это видео в аэропорту, участники группы сказали: "Потому что дорога стала нашей вторым домом и весь год мы "летали, как ласточки"!

13 декабря исполнилось 140 лет со дня рождения композитора Николая Леонтовича, автора всемирно известного "Щедрика".

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