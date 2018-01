Известная британская певица сняла в Киеве клип: видео

Известная британская певица Джорджа Смит сняла в Киеве клип на песню Let Me Down, передает Наш Киев.

Ролик опубликован на официальном Youtube-канале исполнительницы.

Видеоклип начинается со сцен в Октябрьском дворце, потом действие переносится на Андреевский спуск. Там мужчина протягивает певице сверток и говорит по-украински: "Решту отримаєш потім. Цього разу не облажайся". Его речь сопровождается английскими субтитрами.

Помимо Октябрьского дворца и Андреевского спуска в клипе "засветился" мост на Трухановом острове.

Ранее сообщалось, что клип на песню You Are The Reason британского певца Калума Скотта, снятый в Киеве, приобретает популярность среди пользователей Сети. Видео было опубликовано 5 января 2018 года, и уже в течение первых суток его посмотрели более миллиона раз.

В сентябре 2017 года британская певица Палома Фейт представила клип на свою песню "Crybaby", который был снят в украинской столице.

Смотрите также: Як тебе не любити. 8 роликов мировых брендов, снятых в Киеве

Видео: JorjaSmithVEVO

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.