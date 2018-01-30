Украинка сняла посвященный детям клип для певицы Pink: видео
Проживающая в Лос-Анджелесе фотограф и режиссер из Украины Саша Самсонова стала автором видео на новую песню певицы Pink "Wild Hearts Can't Be Broken". Об этом сообщает buro247.ua.
Черно-белый клип "Пинк" посвящает детям всего мира и призывает своих поклонников сделать пожертвование организации UNICEF.
Ранее Саша Самсонова сняла клип для DJ Cassidy, сделала лукбук для линии нижнего белья Кайли Дженнер, а также обложку журнала Complex вместе с художником Такаши Мураками.
Ранее сообщалось, что известная британская певица Джорджа Смит сняла в Киеве клип на песню Let Me Down.
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Видео: Youtube / PinkVEVO
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