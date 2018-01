Украинка сняла посвященный детям клип для певицы Pink: видео

Проживающая в Лос-Анджелесе фотограф и режиссер из Украины Саша Самсонова стала автором видео на новую песню певицы Pink "Wild Hearts Can't Be Broken". Об этом сообщает buro247.ua.

Черно-белый клип "Пинк" посвящает детям всего мира и призывает своих поклонников сделать пожертвование организации UNICEF.

Ранее Саша Самсонова сняла клип для DJ Cassidy, сделала лукбук для линии нижнего белья Кайли Дженнер, а также обложку журнала Complex вместе с художником Такаши Мураками.

Ранее сообщалось, что известная британская певица Джорджа Смит сняла в Киеве клип на песню Let Me Down.

