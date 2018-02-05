Мир Дикого запада, Мстители, "Черная пантера" и Хан Соло: тизеры

В перерыве крупнейшего американского события в спорте - Супербоула - на экранах арены в Миннеаполисе показали новый трейлер второго сезона научно-фантастического вестерна "Край "Дикий Захід" (WestWorld). В сюжете показано развитие бунта машин, которые атакуют людей.

Известна дата старта продолжения сериала - 22 апреля.

Также в рамках Супербоула показали новый тизер к предстоящему фантастическому фильму "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War).

По сюжету, спустя четыре года после событий фильма "Стражи Галактики-2" разделившиеся Мстители объединяют усилия со "стражами" и Доктором Стрэнджем, чтобы сразиться с Таносом. Последний пытается собрать камни бесконечности для перчатки, которая позволит ему изменить реальность по своему желанию.

В прокате картина появится 3 мая.

25 мая в украинский прокат выйдет фантастический спин-офф " Соло: Зоряні війни Історія " (Solo: A Star Wars Story) влиятельного в Голливуде режиссера Рона Говарда. Создатели картины расскажут о юношеских приключениях одного из основных героев киносаги Хана Соло. Кроме того, будет раскрыта история, как Хан заполучил свой звездолет.

Завтра студия обещает показать полный тизер.

Соло сыграл Олден Эренрайк, а его компаньона Лендо Калриссиана - Дональд Гловер. Чубаккой ревел на съемках финский баскетболист Йонас Суатамо. Роли в фильме получили также Вуди Харрельсон и Эмилия Кларк.

16 февраля выйдет комикс-фильм " Чорна пантера " (Black Panther). Картину снял режиссер Райан Куглер, это 18-й фильм из вселенной Marvel.

События в ленте разворачиваются после финиша истории "Перший месник: Протистояння". Главный герой Т'Чалла возвращается домой в изолированную страну Ваканду, но когда на горизонте появляется его старый враг, королевские способности протагониста подвергаются проверке.

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