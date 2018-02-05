Мир Дикого запада, Мстители, "Черная пантера" и Хан Соло: тизеры
В перерыве крупнейшего американского события в спорте - Супербоула - на экранах арены в Миннеаполисе показали новый трейлер второго сезона научно-фантастического вестерна "Край "Дикий Захід" (WestWorld). В сюжете показано развитие бунта машин, которые атакуют людей.
Известна дата старта продолжения сериала - 22 апреля.
Также в рамках Супербоула показали новый тизер к предстоящему фантастическому фильму "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War).
По сюжету, спустя четыре года после событий фильма "Стражи Галактики-2" разделившиеся Мстители объединяют усилия со "стражами" и Доктором Стрэнджем, чтобы сразиться с Таносом. Последний пытается собрать камни бесконечности для перчатки, которая позволит ему изменить реальность по своему желанию.
В прокате картина появится 3 мая.
25 мая в украинский прокат выйдет фантастический спин-офф "
Завтра студия обещает показать полный тизер.
Соло сыграл Олден Эренрайк, а его компаньона Лендо Калриссиана - Дональд Гловер. Чубаккой ревел на съемках финский баскетболист Йонас Суатамо. Роли в фильме получили также Вуди Харрельсон и Эмилия Кларк.
16 февраля выйдет комикс-фильм "
События в ленте разворачиваются после финиша истории "Перший месник: Протистояння". Главный герой Т'Чалла возвращается домой в изолированную страну Ваканду, но когда на горизонте появляется его старый враг, королевские способности протагониста подвергаются проверке.
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