Украинский певец представит Беларусь на Евровидении-2018
Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) будет представлять Беларусь на международном песенном конкурсе Евровидение-2018.
Вечером 16 февраля в Минске состоялся финал национального отборочного тура, в котором из девяти претендентов путем голосования зрителей и профессионального жюри победил украинский певец.
Его песня Forever получила максимальное количество баллов как от зрителей, так и от жюри. По сумме голосов зрителей и жюри Alekseev получил максимальные 24 балла. На втором месте - Гюнешь и группа Shuma (по 14 баллов). На третьем - Кирилл Гуд и группа Napoli (по 13 баллов). Затем расположились группа Радиоволна и Анастасия Малашкевич (12 баллов), Lexy (7 баллов), ALEN HIT (6 баллов) и Adagio (1 балл).
Радио Свобода пишет, что Алексеев рассказал о его поддержке со стороны белорусских участников Евровидения прошлых лет. По его словам, это Алена Ланская, группа Naviband и Дмитрий Колдун, с которыми он познакомился на первом этапе национального отбора 11 января.
Телеканал TUT сообщает, что ранее белорусские участники отбора требовали дисквалифицировать певца из-за того, что композиция Forever - это переведенная на английский версия русскоязычной песни Навсегда, немного переаранжированная и укороченная. По рекомендации Белтелерадиокомпании команда певца изменила мелодию композиции и юридических претензий к исполнителю не осталось.
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