HBO выпустил тизер экранизации культового романа Рэя Брэдбери

Американский телеканал НВО опубликовал в своем YouTube тизер фильма "451 градус по Фаренгейту" - экранизации одноименного романа писателя Рэя Брэдбери. Картина выйдет на телеэкраны в мае 2018 года.

В романе, изданном в 1953 году, описывается общество будущего, в котором так называемые пожарные сжигают книги, а люди, хранящие литературу, подвергаются преследованиям.

Главный герой произведения - "пожарный" Гай Монтэг, который поначалу уверен в пользе своей работы, однако затем разочаровывается в идеалах тоталитарного общества и становится инакомыслящим. Толчок к смене взглядов мужчины дает его встреча с девушкой Клариссой Маклеллан.

Режиссером фильма стал Рамин Бахрани. Главные роли в картине сыграли Майкл Бакари Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла.

Это не первая экранизация культовой антиутопии Брэдбери: в 1966 году вышел фильм "451 градус по Фаренгейту", снятый французским режиссером Франсуа Трюффо.

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В январе 2018 года в сети появился трейлер психологического хоррора-триллера "Не в себе" оскароносного режиссера Стивена Содерберга. Фильм был снят на iPhone, режиссер полностью смонтировал картину на съемочной площадке.

Видео: YouTube / HBO

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