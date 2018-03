Здание Верховной Рады окрасили в красный цвет - фото, видео

В четверг, 22 марта, здание Верховной Рады Украины подсветили красным светом в рамках акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза". Об этом сообщил председатель парламентской платформы борьбы с туберкулезом Сергей Кираль.

В верхней части фасада здания парламента появилась надпись "Победим туберкулез вместе".











Международная информационная кампания по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом проводится в Украине на высшем уровне впервые. Акция "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза" ( "Light up the world for TB") основана международным партнерством "Остановим туберкулез" и проводится в 2018 году под лозунгом "Ищем лидеров для освобождения мира от туберкулеза. Вы можете творить историю. Преодолеем туберкулез разомТБ".



Укринформ пишет, что на акции у ВР и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что ежедневно в Украине умирает 11 человек от туберкулеза.

В субботу 24 марта отмечается День борьбы с туберкулезом. В этом году идея Дня - привлечь лидеров государств присоединиться к преодолению туберкулеза в мире.

