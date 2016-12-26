СБУ перекрыла канал связи, используемый террористами: видео
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Донецкой области деятельность несанкционированного международного канала связи, который использовали террористы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что организовали канал с использованием специального телекоммуникационного оборудования трое жителей Покровска.
Злоумышленники по технологии IP-телефонии маршрутизировали телефонный трафик через сеть Интернет в обход международных центров коммутации.
Во время проведения обысков по месту жительства дельцов сотрудники спецслужбы изъяли GSM-шлюзы, через которые был организован неконтролируемый канал связи, компьютерную технику и более трех тысяч sim-карт мобильных операторов.
По словам задержанных, заказчиками создания несанкционированного канала выступили представители незаконных вооруженных формирований террористических организаций ДНР / ЛНР.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
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